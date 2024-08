Der Klimawandel macht auch vor Nord- und Ostsee nicht halt. Eine Folge: Die Meere werden immer wärmer. Steigt die Temperatur dauerhaft auf mehr als 20 Grad, vermehren sich Vibrionen rasant, vor allem in Gewässern mit niedrigem Salzgehalt. Dies betrifft besonders die Ostsee, mitunter aber auch die Nordsee, Flussmündungen und Seen. Das Problem: Diese Bakterien können für Urlauber zum Gesundheitsrisiko werden.



So warnte Ende Juli die Stadt Kiel vor einer Ausbreitung von Vibrionen in der Kieler Förde - die Wassertemperaturen sind dort momentan zu hoch.



Im Juni wurden im Mecklenburg-Vorpommern die ersten Vibrionen dieser Saison festgestellt, und eine Frau war beim Baden mit einer offenen Wunde mit den Vibrionen in Kontakt gekommen. Das berichtet der NDR unter Berufung auf das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern ohne ein Gesundheitsupdate mitzuteilen.



2023 waren in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt fünf Vibrionen-Infektionen gemeldet worden, eine endete sogar tödlich. Wie das Landesamt für Gesundheit damals mitteilte, handelte es sich bei dem Toten um einen 74-jährigen Urlauber. Auch er hatte offene Wunden und soll zudem chronisch krank gewesen sein.