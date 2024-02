Sie ist nur wenige Millimeter groß und sieht aus wie eine gedrungene Fliege. Doch wenn die Kriebelmücke zubeißt, hinterlässt sie oftmals starke Schwellungen in der Haut.

Im Gegensatz zu Stechmücken sind Kriebelmücken "Poolsauger". Sie sägen mit ihren Mundwerkzeugen ein Loch in die Haut und saugen das austretende Blut auf. Dabei setzt der Körper - ähnlich wie bei einer Allergie - viel Histamin frei. Dieser Stoff löst einen starken Juckreiz aus.

Wer sich dann kratzt, verschlimmert das Ganze nur. Denn dann gelangen schnell Bakterien in die Wunde. Auch die Mücke selber kann durch ihren Speichel Bakterien übertragen.

Aus einem wenige Millimeter großen, entzündeten Fleck wird so manchmal eine handgroße dunkelrote Schwellung. Im schlimmsten Fall kommt es zur Blutvergiftung. Oft braucht die verletzte Haut mehrere Wochen, bis sie geheilt ist.

Dafür beißen sie mit Vorliebe Weidetiere wie Pferde und Kühe. Denn die meisten Kriebelmücken leben auf dem Land in der Nähe von Flüssen und Bächen. Da sich die Larven am besten bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entwickeln, gibt es in heißen Sommern mehr Kriebelmücken.