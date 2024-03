Fasten Am Aschermittwoch beginnt traditionell die Fastenzeit, in der Christen sich auf Ostern und damit auf das Fest der Auferstehung Jesu vorbereiten. Auch in anderen Religionen wird gefastet.



Allerdings: Fastenkuren aus gesundheitlichen Gründen - wie das Heilfasten - haben mit diesem religiös bedingten Fasten nichts zu tun. Deshalb unterscheiden sie sich auch in ihrer Dauer deutlich voneinander und sind zumeist kürzer.



Die Schnittmenge zwischen dem religiösen und dem Gesundheits-Fasten: Der bewusste Verzicht, der Besinnung und eine Pause für Körper und / oder Geist bietet.



Dieses Jahr beginnt die Fastenzeit am 14. Februar und endet am 31. März – das sind 46 Tage.