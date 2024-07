Der klassische Döner ist das beliebteste Fast Food der Deutschen. Erfunden haben ihn türkische Einwanderer in Berlin.

BRISANT mit Döner-Rezepten, die in der eigenen Küche gelingen:

Den Räuchertofu in Streifen schneiden und in Öl oder Butter in einer Pfanne anbraten. Sojasauce, Honig und Gewürze dazugeben und alles kräftig durchschwenken.