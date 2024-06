Das ist zum Glück falsch. Es gibt sogar fetthaltige Lebensmittel wie Nüsse , die dabei helfen können, den Cholesterinspiegel zu senken. Bei Altkanzler Gerhard Schröder und seiner Frau stehen Nüsse daher täglich auf dem Frühstückstisch! Andere Lebensmittel - wie Toastbrot oder Nudeln - enthalten zwar kaum Fett, werden aber vom Körper in Triglyzeride (neben Cholesterin die wichtigsten Blutfette) umgewandelt, die die Adern verstopfen können oder ins Fettgewebe eingelagert werden. Ein genauer Blick ist also wichtig! Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, die tägliche Fettzufuhr auf 60 bis 80 Gramm Fett pro Tag zu begrenzen. Tatsächlich konsumieren die Deutschen im Durchschnitt circa 100 bis 120 Gramm. Gehören Sie vielleicht auch dazu? Diese Menge ist schnell erreicht, wenn man bedenkt, dass eine Bratwurst mit Pommes und Mayo bereits 87 Gramm Fett enthält. Mit einer Tafel Schokolade und 100 Gramm Chips ist die empfohlene Tagesration auch schon abgedeckt!

Zum Glück weiß man heute, dass das so nicht stimmt. Eier sind ziemlich gesund, denn sie enthalten hochwertiges Eiweiß, Fett und wenig Kohlenhydrate. Zudem versorgen sie uns mit verschiedenen Vitaminen wie A, D und B12 sowie mit Folsäure, Natrium, Calcium und mehr. Allein auf cholesterinhaltige Nahrungsmittel - zum Beispiel Eier - zu verzichten, ändert den Cholesterinwert kaum. Eiweiß richtig zu dosieren bleibt dennoch wichtig!

Da lohnt sich ein Blick auf die Unterschiede: Cholesterin ist ein Blutfett, das in LDL (Low-Density-Lipoproteine) und HDL (High-Density-Lipoproteine) unterteilt wird. Ungefähr drei Viertel werden vom Körper produziert, den Rest nehmen wir über die Nahrung auf.



LDL gilt als das "schlechte" Cholesterin, der Wert sollte deshalb niedrig sein, denn: Erhöhtes LDL-Cholesterin lagert sich in den Wänden der Blutgefäße ab und führt zu einer Gefäßverkalkung. Als Folge verengen sich die Gefäße, weniger Blut passiert und das Gewebe wird nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Folgen sind Angina pectoris, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Demenz.



Ein ausreichend hoher HDL-Wert dagegen ist günstig: Es transportiert überschüssiges Cholesterin aus der Gefäßwand zurück zur Leber, um es in Gallensäure umzuwandeln und auszuscheiden.