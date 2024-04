Erschreckender Trend: Auf TikTok kursieren aktuell Falschinformationen über einen angeblichen "Vergewaltigungstag".



Auf der Social-Media-Plattform wird für den heutigen 24. April der "National Rape Day" (deutsch: Nationaler Vergewaltigungstag) angekündigt.



Zum ersten Mal sei 2021 über ein TikTok-Video aufgefordert worden, am 24. April junge Frauen und Mädchen anzufassen und zu belästigen - angeblich würde das an diesem Tag nicht bestraft. Das Video wurde zwar gelöscht, dennoch kursiert das Thema wohl weiter.



Die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) schrieb einen Warnbrief an Schulen.