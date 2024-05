Übersetzt man "dry scooping" ins Deutsche, bedeutet das soviel wie "trockenes Löffeln". Auf TikTok ist damit gemeint, sich vor dem Sport einen Löffel Protein- oder Pre-Workout-Pulver in den Mund zu kippen - und zwar ohne Wasser. Das soll angeblich für einen zusätzlichen Energie-Kick beim Training sorgen. Ein Trend, der gleich zwei Gesundheitsrisiken birgt: An dem staubtrockenen Pulver kann man sich leicht verschlucken - und letztlich ersticken. Außerdem belastet das hochdosierte Koffein im Pulver den Körper, kann sogar zu einem Herzinfarkt führen.

Aktuell gibt es auf der Plattform TikTok einen erschreckenden Trend: Dort wird der "National Rape Day" (deutsch: Nationaler Vergewaltigungstag) angekündigt. Zum ersten Mal sei 2021 über ein TikTok-Video aufgefordert worden, am 24. April junge Frauen und Mädchen anzufassen und zu belästigen - angeblich würde das an diesem Tag nicht bestraft. Das Video wurde zwar gelöscht, dennoch kursiert das Thema wohl weiter:

Eltern und Großeltern treibt die Sorge um, wie man die eigenen Kinder und Enkelkinder vor TikTok-Challenges schützen kann. Zumindest bis zum zehnten Lebensjahr sollten Kinder generell mit einem Smartphone oder Tablet nicht allein gelassen werden. Für die Zeit danach helfen in erster Linie: Aufklärung und Zuhören.



Wie funktioniert TikTok? Was sind die neuesten Trends - und was macht sie gefährlich? Sprechen Sie darüber und halten Sie Ihre Schützlinge zu einer achtsamen Nutzung der Plattform an.



BRISANT/krisenchat.de



(Dieser Artikel wurde am 06.03.2023 erstmals veröffentlicht.)