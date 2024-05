Sie geben nicht auf: In der Stadt Zeven hat die Polizei ein Lagezentrum eingerichtet, das bisher Hunderte Hinweise auf das Schicksal des sechsjährigen Arian aufgenommen hat und abarbeitet. Doch eine heiße Spur war bislang nicht dabei. Der autistische Junge scheint wie vom Erdboden verschluckt.



Am Wochenende (05.05.2024) suchte die Polizei noch einmal mit Helikoptern die Ufer des Flusses Oste ab, der Arian mitgerissen haben könnte. Nach zwei Wochen sind die Chancen, den Sechsjährigen in der freien Natur unversehrt zu finden, allerdings verschwindend gering.

"Ermittlungsgruppe Arian" wertet Spuren aus

Die Polizei ermittelt unterdessen weiter in dem Fall und überprüft Hunderte Hinweise. Nach dem offiziellen Ende der Suchaktion kam auch nochmal ein Suchhund zum Einsatz.



"Es ist immer ganz wichtig, dass man sich nicht zu sehr auf eine Richtung fokussiert und etwas anderes dabei aus den Augen verliert", sagte ein Sprecher der Polizei.



Demnach versucht die "Ermittlungsgruppe Arian" Hypothesen aufzustellen, was am Tag des Verschwindens passiert sein könnte. Die Gruppe besteht aus fünf Ermittlern und Ermittlerinnen.

Polizei: "Sind jetzt in realistischer Phase"

Die Ermittler stellten Ende April die Suche nach Arian offiziell ein. Zuvor hatte die Bundeswehr die bei der Suche beteiligten Soldaten und Soldatinnen abgezogen.



Ein Polizeisprecher sagte dem NDR, dass man nun von einer "euphorischen in die realistische Phase" der Suche komme.

Irgendwann setzt, glaube ich, bei vielen so ein Stück weit Realismus ein. Und da darf man auch die Augen nicht verschließen. Sprecher der Polizei dpa

1.200 Menschen suchten Arian

Auch große Suchaktion hatten keinen Erfolg. Eine 1,5 Kilometer lange Menschenkette aus 800 Helfern suchte das Gebiet vom Ort Kranenburg südlich entlang in Richtung Elm ab. Insgesamt waren rund 1.200 Einsatzkräfte vor Ort.



"In diesem Bereich wurden in den letzten Tagen immer wieder Fußspuren gefunden, die von Arian stammen könnten", teilte die Polizei mit.



Zusätzlich waren zehn Drohnen und Boote im Einsatz. Auch dabei: eine Reiterstaffel.

Eltern wenden sich per Facebook an Helfer

Vor dem Wochenende hatten Arians Eltern über die Facebook-Seite der Polizei einen Appell an die Helfer gerichtet, in dem sie erklärten, wie ihrem Sohn geholfen werden könne. "Wir glauben, dass Arian sich auf den Weg gemacht hat, um ein großes Abenteuer zu erleben", hieß es darin.



Er könnte sich deshalb nicht nur in Elm, sondern auch in die umliegenden Gemeinden bewegt und dort versteckt haben.

Neue Suchstrategie noch ohne Erfolg

Mit einer sogenannten leisen Strategie suchten rund 200 Soldaten der Bundeswehr in kleinen Gruppen und mit Nachtsichtgeräten in der Nacht zum Samstag (27.04) nach dem Kind.

Bei der Suche sind außerdem Botschaften seiner Mutter abgespielt worden. Darin erlaubt sie ihm, sich an die Einsatzkräfte zu wenden.



Arian ist Autist und könne ohne die Erlaubnis einer Vertrauensperson vor einer Kontaktaufnahme mit Einsatzkräften zurückschrecken.

Müllabfuhr hilft, weil Arian sich in Mülltonne verstecken könnte

Weil sich der autistische Junge in einer Mülltonne verstecken könnte, sammelte die Müllabfuhr vor Ort am Freitag (26.04.) keinen Müll ein.



Die Polizei änderte außerdem ihre Suchstrategie und versuchte den Jungen in Kleingruppen zu finden, anstatt mit langen Polizei- oder Personenketten nach ihm zu suchen.

Fußspuren von Arian gefunden

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag (25.04) mitteilte, sind Fußspuren entdeckt worden, die zu dem kleinen Jungen gehören könnten. Daraus ergebe sich eine mögliche Richtung, in die sich Arian eventuell bewegt hat.



Die Spuren führten entlang des Flusses Oste. Von der Polizei hieß es, dass der Junge Wasser möge. Dass er sich am Fluss entlang bewegt haben könnte, wäre also nicht ungewöhnlich. Mehrere Tümpel, die in der Nähe des Flusses liegen, hatten Taucher schon am Donnerstag abgesucht.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Bremervörde hat ein Hinweistelefon eingerichtet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas zum Aufenthaltsort des Jungen sagen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04761 7489-135 (oder -144) zu melden.

