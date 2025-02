Am Freitag (21.02.) stehen laut ver.di Busse und Bahnen der Üstra in Hannover still. Nicht betroffen sind den Angaben zufolge die von Regiobus betriebenen Buslinien sowie die S-Bahn- und Regionalbahnlinien.



In Osnabrück wird der Busverkehr bestreikt. In Göttingen fahren die Busse der GöVB den ganzen Tag nicht, auch in Wolfsburg kommt es zu Ausfällen. In Braunschweig stehen Busse und Bahnen der BSVG still, auch in Lüchow und Peine fahren keine Busse.