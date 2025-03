Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi müssen Fluggäste am Montag (10.03.) an 13 deutschen Flughäfen mit zahlreichen Flugausfällen rechnen. Gestreikt wird an den Flughäfen München, Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden, Frankfurt/Main, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Weeze, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg und Leipzig-Halle.



Seit 0:00 Uhr sind Beschäftigte der Flughafenbetreiber, der Bodenverkehrsdienste und der Luftsicherheit in verschiedenen Tarifkonflikten im Ausstand, wie ein Gewerkschaftssprecher bestätigte. Der Warnstreik soll 24 Stunden dauern.



Der Flughafenverband ADV hatte vor Streikbeginn geschätzt, dass allein durch den Ausstand im öffentlichen Dienst und bei den Bodenverkehrsdiensten insgesamt mehr als 3.400 Flüge ausfallen und rund 510.000 Passagiere ihre Reise nicht wie geplant antreten können.