28.02.2025 |

Wincent Weiss gibt in den Sozialen Medien selten Einblicke in sein Privatleben. Und das aus gutem Grund: "Meine Ex-Freundin hat dann Morddrohungen und Hassnachrichten erhalten und ihr wurde körperliche Gewalt angedroht", erzählt er der Zeitschrift "Gala." Das will der Musiker seiner Familie und Freunden ersparen. Er poste kaum Fotos mit Freunden, mit denen er etwas unternimmt, "weil die dann häufig unschöne Nachrichten bekommen."



Auch seine Beziehungen gehören für den Sänger nicht ins Netz: "Für mich ist eine Beziehung etwas, das ich mit einer Person habe und ich möchte nicht, dass da hunderttausend Menschen mitdiskutieren und werten." So sieht es auch bei den Themen Kinder und Hochzeit aus. Die sind für Wincent Weiss zu persönlich, um sie mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Leonie Benesch hat in einem Interview ungewöhnliche Einblicke in ihre Kindheit gewährt. Sie sei durch ihre Eltern schon früh mit dem Thema Tod konfrontiert worden, so die Schauspielerin. "Das hat mit dem Beruf meines Vaters zu tun, der Pfarrer in der Christengemeinschaft ist. In der Kirche in Bielefeld gab es einen Aufbahrungsraum - mich hat das fasziniert", sagt die 33-Jährige in der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



In dem Aufbahrungsraum seien die Menschen drei Tage aufgebahrt worden, damit die Angehörigen Abschied nehmen konnten. "Und manchmal habe ich mir das angeschaut - meine Eltern haben mich mitgenommen und mit mir darüber gesprochen", sagte Benesch. Dass sie nun in ihrem Film "Heldin" als Krankenpflegerin wieder mit Toten zu tun habe, sei für sie daher nichts Neues.



Die frühe Auseinandersetzung mit dem Thema Tod bezeichnet Benesch als prägend und positiv. "Natürlich hat man als Kind Fragen zum Ende des Lebens", sagte sie. Sie finde es "total absurd, wie chirurgisch wir als Gesellschaft Tod und Sterben von unserem Alltag abgetrennt haben". "Genau das ist es ja, was in Krankenhäusern oder Pflegeheimen jeden Tag passiert - es ist eher unnatürlich, das alles von uns wegzuhalten", so Benesch.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Das werden Ur-Berliner nicht so gerne hören, aber eigentlich spricht Shirin David jetzt aus, was der Rest der Republik schon immer geahnt hat: Berliner an sich sind halt ein bisschen ruppig.



Der Umgangston in der Hauptstadt irritiert die Wahlberlinerin: "Die Berliner sind sehr rough. Ich muss sagen, ich hab immer noch Schwierigkeiten, mit dieser Art umzugehen", so die gebürtige Hamburgerin der "Berliner Zeitung".

Bildrechte: picture alliance/dpa | Felix Hörhager