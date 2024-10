So richtig Fuß gefasst hat Simone in der "Lugner City" allerdings nicht, wie sie selbst einräumt. Aber nicht, weil sie es nicht versucht hätte. "Ich habe ja immer wieder gefragt, was ich tun kann, wann wir meine Aufgaben verteilen", sagte sie dem Kurier.



Zuerst habe sie gedacht, dass alle mit dem Begräbnis beschäftigt seien und deshalb keine Pläne für sie hätten. "Dass die aber in Wirklichkeit anscheinend schon die ganze Zeit meinen Austritt geplant haben, das hab ich natürlich nicht kapiert", so Lugner weiter.