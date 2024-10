Ross Antony und Paul Reeves: Weine, so wie sie selbst

Die Idee entstand bei einer gemütlichen Runde in einer Kellerei in Baden-Württemberg in Rosswag. Ross Antony und sein Mann Paul Reeves träumten schon lange von einem eigenen Wein. Bei der Entwicklung waren die beiden aktiv dabei, packten auch bei der Weinlese mit an.



Entstanden sind zwei ganz unterschiedliche Weine, benannt nach dem Musiker-Paar: der Weißburgunder "Ross" und der Lemberger "Paul".



"Ross" ist vom Geschmack her eher spritzig und fruchtig, "Paul" ist schwerer, würziger und komplexer - wie das Paar im echten Leben, scherzte Ross Antony bei der Verkostung.



Auf den Etiketten sind übrigens die Silhouetten der beiden aufgedruckt. Stellt man die beiden Flaschen nebeneinander, sehen sich die beiden Musiker an und es ergibt sich der Schriftzug "Ross & Paul".

Günther Jauch: Familienweingut in 7. Generation

2010 haben Günther Jauch und seine Frau Thea das Familienweingut Othegraven in Kanzem an der Saar übernommen, das Jauchs Vorfahren bereits seit dem Jahr 1805 gehört. Seitdem steht der Moderator immer mal wieder bei Verkostungen oder Messen am Stand seines Weinguts und schenkt aus.



Ein ungewöhnlicher Schritt, denn der Moderator konnte dem edlen Rebensaft zunächst nicht viel abgewinnen. In einem Interview mit der "Wirtschaftswoche" sagte er 2017: "Ich habe bis zum 30. Lebensjahr gar keinen Alkohol getrunken, weil er mir nicht geschmeckt hat." Wein trinkt er erst seit seinem 40. Lebensjahr.

Kylie Minogue: Ein Star in der Rosé-Weinwelt

Kylie Minogue entwickelte ihre Weinlinie zusammen mit dem australischen Geschäftsmann Paul Schaafsma, der auch Weine für andere Prominente entwickelt hat, zum Beispiel für den englischen Musiker Gary Barlow und den schottischen Koch Gordon Ramsay.



Die Marke der Sängerin wurde im Mai 2020 eingeführt, bis heute verkauften sich ihre Weine mehr als acht Millionen Mal.



2023 stellte die Pop-Ikone ihre Rosé-Weine, die es auch in einer alkoholfreien Variante gibt, auf einer Wein-Messe in Düsseldorf vor. Kylie Minogues Weine holten bereits mehrere Auszeichnungen, darunter einen Drinks Business Wine Award und einen Peoples Choice Wine Award 2023.

Matthias Schweighöfer und Joko Winterscheidt: Prost, auf die Freundschaft

Joko Winterscheidt hat mit Winzerin Juliane Eller aus Rheinhessen und Schauspielkollege Matthias Schweighöfer eine eigene Weinmarke kreiert und auf den Markt gebracht. Im "III Freunde"-Sortiment finden sich verschiedene Sorten von Weiß bis Rot und auch eine alkoholfreie Variante.



Mittlerweile vertreiben die beiden Freunde ihre Weine ohne die Winzerin, doch der Name ist geblieben: Ein Wein von Freunden, für Freunde.

Brad Pitt und Angelina Jolie: Streit ums Weingut

Als Brad Pitt und Angelina Jolie noch verheiratet waren, erwarben sie 2012 das Weingut Miraval in der französischen Provence. Möglicherweise war es die lange Tradition des Weinbaus in der Region, die das Interesse des Paares weckte, denn der Weinbau wird hier schon seit 2.500 Jahren betrieben und ist damit das älteste Weinbaugebiet des Landes.



Um ins Weingeschäft einzusteigen, wandten sich die Hollywoodstars an die weltbekannte Winzerfamilie Perrin. Die Zusammenarbeit trug schnell Früchte: Bereits ein Jahr nach der Übernahme wurde der Jahrgang "Pink Floyd" zum weltbesten Rosé gekürt.



Auf dem Weingut befindet sich übrigens auch ein renommiertes Tonstudio, in dem unter anderem das Album "The Wall" der legendären Rockgruppe Pink Floyd aufgenommen wurde. Und Brad Pitt und Angelina Jolie? Die sind seit 2019 geschieden und streiten sich vor Gericht bis heute unter anderem um das Weingut.

John Malkovich: Edler Tropfen vom eigenen Weingut

Der Schauspieler John Malkovich hat unter dem Label "Les Quelles de la Coste" eine Reihe französischer Weine auf den Markt gebracht. Hergestellt aus Trauben, die auf dem Familienweingut im französischen Luberon angebaut werden, das er gemeinsam mit seiner langjährigen Lebensgefährtin, der Filmregisseurin Nicoletta Peyran, besitzt.



1993 erwarb das Paar das Anwesen, damit die gemeinsamen Kinder auf dem Land aufwachsen können. 2008 wurden die ersten Weinberge bepflanzt und 2011 hielten sie ihre ersten Weinflaschen in der Hand. Die Hobbywinzer setzen neben Rotwein auf fruchtige und vollmundige Rosés.

Sting: Wein, Honig und Olivenöl aus der Toskana

Der ehemalige Police-Sänger Sting und seine Frau Trudie Styler kauften 1999 ein italienisches Weingut. Mittlerweile präsentiert das Paar acht Weine vom Weingut Il Palagi, das oberhalb der malerischen toskanischen Stadt Figline Valdarno gelegen ist und auch als Sommerhaus für die beiden Promis dient.



Der Sänger benennt die Weine gern nach seinen größten Hits. So heißen die Tropfen beispielsweise "Roxanne" oder "When we Dance".



Mittlerweile bietet das Paar nicht nur Wein an, sondern auch eigenes Olivenöl, Marmeladen und Honig. Auf dem 250 Hektar großen Gut gibt es neben Weingärten, Olivenhainen, Obstbäumen, Feldern und Wiesen auch einen Bioladen, in dem man von Obst und Gemüse über eigene Salami bis zum Wein alle dort hergestellten Produkte kaufen kann.