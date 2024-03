Zum 42. Geburtstag von Schauspielerin Jessica Biel veröffentlicht ihr Mann ein emotionales Video mit Bildern aus dem Leben seiner Frau und ihrem gemeinsamen Alltag mit den beiden Söhnen, Silas (8) und Phineas (3). Tina Turners Song "The Best" läuft im Hintergrund des Zusammenschnitts und unterstreicht, wer für Justin Timberlake die Beste in seinem Leben ist.



Ein raffinierter Schachzug um die neusten Gerüchte um ein Ehe-Aus des Paares zu kontern?



Schon 2019 rückte die Ehe der beiden Stars ins Rampenlicht, als Fotos veröffentlicht wurden, auf denen Justin Timberlake die Hand einer anderen Frau hielt. Es folgte eine öffentliche Entschuldigung - das Paar konnte die Krise überwinden.