Um Heinz Hoenig zu helfen, wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Fans und Schauspielkollegen hatten mehr als 150.000 Euro gespendet, um die Kosten für bevorstehende Operationen zu decken: Hoenigs Schauspielkollege Til Schweiger bestätigte der "Bild"-Zeitung, dass er 20.000 Euro geben wolle. Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer gab an, 200 Euro beigesteuert zu haben. Auch Natascha Ochsenknecht hat in einem Instagram-Video eine Spende bestätigt.

Verbunden hat Annika Kärsten-Hoenig die Danksagungen mit einer Liebeserklärung an ihren Mann: Es komme nicht darauf an, in guten Zeiten Händchen zu halten, sondern in schlechten Zeiten nicht loszulassen. Er sei die Liebe ihres Lebens: "Du bist nicht nur mein Ehemann, du bist mein bester Freund, meine bessere Hälfte, mein Lieblingsmensch und mein Seelenpartner", schreibt sie.



Vorausgegangen waren bange Tage für die Familie und die Angehörigen: Ende April wurde Heinz Hoenig mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert, wurde am Herzen notoperiert und anschließend ins künstliche Koma versetzt.