"Hallo liebes Unkraut" schreibt Patrice Aminati in ihrer Instagram-Story am Donnerstag (25.07.), die sie bei der Gartenarbeit zeigt. Ein wahrer Grund zur Freude, denn sie durfte das Krankenhaus verlassen und ist wieder zurück zu Hause bei Mann Daniel und ihrer gemeinsamen Tochter Charly Malika.



Nicht nur das Unkraut treibt der 29-Jährigen offenbar ein Grinsen ins Gesicht - sie hat "ALLES vermisst", wie sie schreibt. In mehreren Stories zeigt sie einen ganz normalen Alltag inklusive Bügelwäsche, Sporteinheiten und natürlich dem Unkraut. Alles kleine Dinge, die Patrice nun wieder daheim genießen darf und ihr helfen, neue Kraft zu tanken.

Schwerer, langer Weg

Es sind Lichtblicke in einem Kampf, der die Welt von Patrice Aminati seit mehr als einem Jahr auf den Kopf stellt: Im Frühjahr 2023 wurde bei der Dresdnerin schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Im März dieses Jahres teilten sie und ihr Mann auf Instagram mit, dass neue Metastasen gefunden wurden - unter anderem in der Lunge, den Lymphknoten, im Gehirn, Auge, in den Knochen, der Leber und der Nebenniere. Vor zehn Jahren, so Patrice Aminati auf Instagram, wäre ihre Diagnose noch ein sicheres Todesurteil gewesen.



In einem Post vom 14. Juli schreibt sie:

Ihr wisst, dass ich in vielen Organen Metastasen entwickelt habe … einige fühlbar, andere sind im CT sichtbar. Mein Körper ist eine Landkarte mit dunklen Punkten. Patrice Aminati Instagram

Patrice schöpft neuen Mut