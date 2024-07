"Hoffentlich kriege ich keinen Infarkt" - mit diesem Gedanken kam Katy Karrenbauer am Sonntag (7. Juli) in der Klinik an, erzählt sie. Kurz darauf gab es von den Ärzten zum Glück Entwarnung in Sachen Herz. Doch auch, wenn Katy Karrenbauer aktuell nur zur Beobachtung in der Klinik ist und bald nach Hause darf: Den Blutdruck muss sie jetzt im Blick behalten.