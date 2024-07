"Mir ging es tagsüber schon nicht so gut, und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", so Lena.

Die 33-Jährige ist derzeit mit ihrem neuen Album "Loyal to myself" auf Tournee und sollte am Sonntagabend (30.06.) in Wangen im Allgäu auftreten. "Ich ruhe jetzt und tue alles dafür, die Show heute Abend für euch spielen zu können!", hatte Lena am Sonntagmittag noch geschrieben. Doch alle Hoffnungen waren vergebens. Auch dieses Konzert wurde nach Angaben der Landesgartenschau Wangen "wegen eines medizinischen Notfalls" abgesagt.