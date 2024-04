Rund vier Monate nach seiner Operation am Kopf befindet sich Schlagerstar Frank Zander weiter auf dem Weg der Besserung. Am Freitag (12.04.24) zeigte sich der 82-Jährige erstmals wieder in der Öffentlichkeit - im Berliner Olympiastadion bei einem Fußballspiel seines Vereins Hertha BSC.