Der Superstar hatte sich schon lange nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt: Dion hatte im Dezember 2022 mitgeteilt, dass bei ihr eine seltene neurologische Erkrankung diagnostiziert worden sei, das sogenannte Stiff-Person-Syndrom.



Sie leide an Muskelkrämpfen und habe dadurch manchmal Probleme beim Gehen und beim Singen. Deshalb hatte die "My Heart Will Go On"-Sängerin alle Termine ihrer Tour in Europa abgesagt.