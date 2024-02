Eine unerwartete Bekanntgabe gab's von ihr noch obendrauf: Taylor Swift kündigte am Grammy-Abend auch noch ein neues Album an. Es heißt "The Tortured Poets Department" und soll am 19. April erscheinen. Eine Überraschung selbst für ihre Fans: Viele waren davon ausgegangen, dass die Sängerin die Erscheinung des Neuaufnahme Albums "Reputation" aus dem Jahr 2017 bekannt geben könnte.

Für sie war es ein persönlicher Triumph: Sängerin Miley Cyrus erhielt die zwei ersten Grammys ihrer Karriere. Der Song "Flowers" wurde als Beste Pop-Solodarbietung und auch als Single des Jahres ausgezeichnet.



"Flowers" war auch als Song des Jahres nominiert, doch da musste Miley den Preis einer anderen Überflieger-Frau überlassen: Der Grammy ging an Billie Eilish für "What Was I Made For?"



Cyrus war begeistert, als sie ihren Preis von Mariah Carey entgegen nehmen konnte: "Oh mein Gott, ich bin gerade im Regen und im Verkehr stecken geblieben und dachte, ich würde diesen Moment verpassen", rief sie.



Für Cyrus offenbar ein ganz besonderer Moment: Als sie "Flowers" dann live performte, jubelte sie mitten im Song: "Ich habe gerade meinen ersten Grammy gewonnen!"