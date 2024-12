Jenny Elvers dreht auf - und zwar so richtig. Der Grund: In einem neuen Zukunfts-Thriller spielt sie eine starke Frau.



Für die Rolle musste sie hart trainieren, denn Jenny Elvers spielt eine Anführerin mit Sixpack.



Überhaupt ist sie richtig glücklich mit ihrer Rolle als Xenia. Die Zeit in der Maske war kurz. Ungeschminkt und mit Zöpfen tritt sie vor die Kamera. Das hätte sie sich früher nicht getraut, verrät sie der BILD.

Bildrechte: Jenny Elvers

Ich habe mich getraut, mich fast ungeschminkt zu zeigen. Das hätte ich mich als jüngere Frau wohl nicht getraut. Viel Make-up war mein Schutzschild. Ich bin heute sehr viel mehr bei mir selbst und weiß, was ich will. Jenny Elvers BILD

Jenny Elvers will wieder mehr als Schauspielerin arbeiten

Zuletzt war Jenny Elvers regelmäßiger Gast in Reality-Shows, jetzt will sie wieder mehr vor der Filmkamera stehen. Der NDR-Film mit dem Arbeitstitel "Hygge" ist gerade abgedreht.



Jenny Elvers spielt darin die Anführerin Xenia. Eine düstere Zukunftsvision, es herrscht eine strenge Geburtenkontrolle, Frauen können sich aber künstlich befruchten lassen - in einer Reality-Show.



Der NDR geht davon aus, dass der Film 2026 in die Kinos kommt und 2027 im Fernsehen zu sehen sein wird. Anfang nächsten Jahres steht Jenny Elvers bereits für das nächste Filmprojekt vor der Kamera, wie sie BILD verrät.

Bildrechte: IMAGO/Future Image

Jenny Elvers fordert mehr Mut im Umgang mit Schauspielerinnen