Es war gegen 19 Uhr, als sich die Einbrecher den Weg zu Jennys Wohnung bahnen wollten. Auf einer Leiter hatten sie ein Fenster aufgehebelt. "60 Sekunden mehr und sie wären in meiner Wohnung gewesen", erzählt sie im Podcast. Und offenbar hatten sich die Einbrecher richtig ins Zeug gelegt: Elvers erzählt weiter, dass die Täter sogar Bewegungsmelder umgedreht und vorgesorgt hätten. Ohne Erfolg! Denn aufmerksame Nachbarn hätten die Einbrecher bemerkt, weil sie zu laut waren. Sie alarmierten die Polizei, die die Täter allerdings nicht fassen konnten. Trotzdem ist Jenny Elvers dankbar: "Ich bin glücklich und froh, dass ich so tolle und aufmerksame Nachbarn habe."

Sie geht davon aus, dass die Täter gezielt in die Wohnung der 52-Jährigen einsteigen wollten. Ihre Begründung: Sie wohne ganz oben in einem Haus, was für Einbrecher immer interessanter ist, weil sie dort ungestörter sind.



Nun wolle sie aber aufrüsten, damit solch eine Situation nicht mehr vorkommt. "Aber ich will hat auch nicht in Fort Knox wohnen [...] ich war ja schon im Promi Big Brother Haus." Vielleicht wäre auch eine WG für die Zukunft das Richtige für sie, überlegt sie. Da wäre ja immer jemand zu Hause... Ihren Humor hat Elvers trotz dieser beängstigenden Situation offenbar nicht verloren.