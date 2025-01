25.01.2025 |

Der Bayerische Filmpreis in München: Für ihre Rolle in "Chantal im Märchenland" wurde Schauspielerin Jella Haase als "Beste Darstellerin" ausgezeichnet. Die Bühne nutzte sie für eine emotionale - und politische - Rede: "Ich wünsche mir, dass Deutschland aufwacht", sagte sie bei der Preisverleihung am Freitag. Die Gesellschaft müsse den schwierigen, aber ehrlichen Weg gehen, um die Ursachen von Problemen zu erkennen und mit ihnen umzugehen.

Ich wehre mich aus der Tiefe meines Herzens, gegen den Verlust von Ehrlichkeit, die Verrohung im Miteinander und das Normalisieren und Verharmlosen von rechter Gesinnung. Jella Haase Bayerischer Filmpreis

Sie wünsche sich außerdem, "dass die Politik aufhört, vermeintliche Feindbilder" zu schüren. Für ihre Worte erntete Jella Haase im Saal tosenden Applaus sowie Standing Ovations.

Uschi Glas hat während ihrer langen Karriere als Schauspielerin und Sängerin so gut wie alles abgeräumt, was es an Auszeichnungen gibt. Jetzt kommt noch eine dazu: Der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten. Den bekommt die 80-Jährige im Rahmen der Verleihung des 46. Bayerischen Filmpreises am 24. Januar in München.

Sie gehört zu den absoluten Publikumslieblingen in Film und Fernsehen. [...] Sie begeistert seit Jahrzehnten alle Generationen, steht für die bayerische Lebensart und hat ein großes Herz. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder DPA (Deutsche Presseagentur)

Uschi Glas habe ewige Klassiker wie "Winnetou" ebenso geprägt wie aktuelle Filme, darunter die "Fack ju Göhte"-Reihe.

Bildrechte: IMAGO/Oliver Langel