Der Silvesterabend im Ersten verspricht ein musikalisches Feuerwerk! Florian Silbereisen präsentiert am 31. Dezember erstmals - und wohl auch einmalig - eine vierstündige Live-Show. Schon die Ankündigung der Sendung "Silvester-Schlagerbooom 2025 live - Die Wunderlichtershow!" im Oktober hatte es in sich:

So haben wir Silvester noch nie gefeiert! Alles funkelt! Alles glitzert! Und alle singen und feiern mit! Das wird meine Rekord-Schlager-XXL-Party! Florian Silbereisen Bayerischer Rundfunk

Bildrechte: IMAGO / Joachim Sielski

Möglich macht das natürlich vor allem das Who is Who der Schlagerszene. Mit dabei sind unter anderem folgende Stars:

Andrea Berg

Howard Carpendale

Bonnie Tyler

Andy Borg

DJ Ötzi

Inka Bause

Thomas Anders

Michelle

Semino Rossi

Ross Antony

Voxxclub

Höhner

Gitte Haenning

Vincent Gross

Bildrechte: IMAGO / Bildagentur Monn

Silbereisen seit 20 Jahren am Mikrofon

Der "Silvester-Schlagerbooom" markiert nicht nur den Jahreswechsel, sondern auch einen besonderen Meilenstein in der Karriere von Florian Silbereisen. Seit 2004 moderiert er die "Feste der Volksmusik", die insgesamt ihr 30-jähriges Bestehen feiern.



Für die große Party verwandelt sich die Basketball-Arena des FC Bayern München in ein funkelndes und glitzerndes Wunderlichter-Meer. Ganz so, wie man es aus den Shows des Entertainers kennt.

Übertragung auch in Österreich und der Schweiz