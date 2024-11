Kritisiert wird in den Kommentaren eine echte Entschuldigung beim zu Unrecht beschuldigten Hotelmitarbeiter. Damit muss sich Gil Ofarim wirklich auseinandersetzen. Schließlich hat er einen nicht in der Öffentlichkeit stehenden Menschen schwer belastet. Ofarim hatte im Oktober 2021 in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Der Musiker hatte darin geschildert, dass der Hotelmanager ihn aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, um einchecken zu können. Der Musiker erstattete später Anzeige, aber auch der Hotelmanager wehrte sich und zeigte seinerseits den Musiker wegen Verleumdung an. Vor Gericht legte Ofarim dann schließlich ein Geständnis ab und entschuldigte sich. Ob damit für den Hotelmitarbeiter die Sache erledigt ist, ist nicht bekannt. Eine weitere und vor allem öffentliche Entschuldigung von Gil Ofarim wäre wohl gut gewesen. Bemerkenswert: Die überwiegend negativen Kommentare unter dem Video bleiben sichtbar, werden also nicht von ihm gelöscht.

Wenn Gil Ofarim in einer breiten Öffentlichkeit eine echte zweite Chance bekommen will, sollte er sich noch einmal erklären.



Nur zu sagen, er habe in den letzten Monaten 25 Kilo abgenommen, verzichte auf Alkohol und habe professionelle Hilfe in Anspruch genommen, reicht sicher nicht.



Warum hat er das Video damals vor dem Leipziger Hotel gemacht? Warum hat er so lange geschwiegen, auch während des Prozesses? Hat er gedacht, er käme damit durch?



Und weiß er eigentlich, wie viel Schaden er durch die mehr als zwei Jahre aufrecht erhaltenen falschen Antisemitismus-Beschuldigungen all denen zugefügt hat, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind?



Wenn er sich einem Interview stellt, wird es sicher wieder Anfeindungen geben. Einfach über die drängenden Fragen hinweg zu gehen, wird langfristig nicht helfen.