Wie verschiedene ausländische Medien berichten, ist der K-Drama-Darsteller leblos in seiner Wohnung in Seoul aufgefunden worden. Die Umstände seines Todes würden noch untersucht. Allerdings sollen die Beamten der Seongdong Police Station angeblich einen Abschiedsbrief in seiner Wohnung gefunden haben. "Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen gibt es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden", soll ein Sprecher der zuständigen Polizei erklärt haben.

Wer nicht in der K-(Pop-)Szene zu Hause ist, wird Schauspieler Song Jae-rim vermutlich nicht kennen. In Südkorea gilt er als Superstar, war als Model auf den Covern von Zeitschriften wie Bazaar Korea, Vogue Girl Korea, GQ Korea, Esquire Korea und Marie Claire Korea zu sehen.



Im Jahr 2009 startete Song auch als Schauspieler durch. Insbesondere mit seinen Rollen in "Moon Embracing the Sun", "Two Weeks" und "We Got Married" feierte er große Erfolge.