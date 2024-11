Bildrechte: Universal

Talentagenturen gründen Bands

Eine zentrale Rolle beim K-Pop spielen sogenannte Talentagenturen, die jungen Künstlern ein Rundum-Paket bieten: vom Plattenlabel bis Management, Songwriting und Produktion. Die Agenturen nehmen bereits Kinder unter Vertrag, um sie intensiv auszubilden - mit Fremdsprachenunterricht, Tanz- und Gesangscoaching und Benimmkursen für den "richtigen" Umgang mit Fans und Presse.



Wer die Ausbilder überzeugt, hat die Chance, in eine Gruppe aufgenommen zu werden. Mit der klassischen Gründung einer Band, in der sich Gleichgesinnte gemeinsam musikalisch verwirklichen, hat das also wenig zu tun.

Strenge Verträge und Refinanzierung der Ausbildung machen Druck

Entsprechend groß ist die Kritik an den verantwortlichen Agenturen. Immer wieder wird von sogenannten Knebelverträgen berichtet, die selbst das Privatleben der jungen Stars regeln, um den Erfolg zu sichern. Dabei geht es u.a. um Themen wie Ernährung, Liebesbeziehungen oder Schönheitsoperationen. Wer diesem Druck nicht standhält, wird aussortiert.



Zudem ist es Usus, dass die jungen Talente ihre Ausbildung refinanzieren, sobald sie es in eine Boy- oder Girlgroup geschafft haben. Zu Beginn ihrer Karriere stehen sie deshalb in der finanziellen Schuld ihres Labels. Einfach aufzuhören ist keine Option.

