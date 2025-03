"Der Alte" wurde 100 Jahre alt: Der Schauspieler Rolf Schimpf ist am Samstagmorgen (22.03.) in einem Pflegeheim in München gestorben. Er sei friedlich eingeschlafen, berichtet der Bayerische Rundfunk. Auch die Deutsche Presse-Agentur bestätigte den Todesfall am Samstagabend.



In 21 Jahren spielte er 222 Mal den Hauptkommissar Leo Kress in der ZDF-Krimireihe "Der Alte". Seine trockene Art machte den TV-Ermittler so beliebt.