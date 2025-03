Für seine verschmitzte Art und seinen feinen Humor wurde er geliebt: Schauspieler Hans Peter Korff. Nun ist der Schauspieler am Sonntag (09.03.) im Alter von 82 Jahren gestorben, wie die Chefin des Hörspiellabels Europa, Heikedine Körting, in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Sie hatte noch kürzlich mit ihm zusammengearbeitet. Die Todesursache ist nicht bekannt.

Er war ein echter "Hamburger Jung", geboren 1942 in der Hansestadt. Seine Schauspielkarriere begann Hans Peter Korff 1959, als er im Studententheater der Universität Hamburg mitwirkte.



Später schaffte es Korff ohne Abitur an die Hochschule für Musik und Theater in seiner Heimatstadt, an der der große Schauspieler und Schauspiellehrer Eduard Marks unterrichtete. "Ich habe ihm aufgelauert, bin auf der Straße vor ihm auf die Knie gefallen und habe ihn angefleht", erzählte Hans Peter Korff später.