15. Todestag von Michael Jackson Die spannendsten Todesfälle der Musikgeschichte

"The Doors"-Frontmann Jim Morrison starb 1971 im Alter von nur 27 Jahren in der Badewanne seiner Wohnung in Paris. Als offizielle Todesursache wurde eine Herzsuffienz eingetragen. Davon sind Fans auf der ganzen Welt aber bis heute nicht überzeugt. Wegen einer fehlenden Obduktion bestehen zahlreiche Theorien über den "wahren" Tod des Musikers. Denn die genauen Umstände seines Todes konnten in Paris nie vollständig geklärt werden. Seine Lebensgefährtin Pamela Courson glaubt, dass der Sänger an einer Überdosis Heroin gestorben ist.

Der "King of Rock'n'Roll" starb 1977 mit nur 42 Jahren. Als Todesursache wurde zunächst ein plötzlicher Herztod angegeben. Elvis Familie gab daraufhin eine private Obduktion in Auftrag die ergab, dass Elvis' an zu hohem Blutdruck und einer Erkrankung der Herzgefäße starb. Doch auch damit gaben sich genug Leute nicht zufrieden.



Ein weiteres Gutachten legte nahe, dass der Sänger an einer Überdosis Medikamente gestorben sei. Experten gehen heute davon aus, dass Elvis Presley an einer chronischen Darmerkrankung litt, die in Kombination mit Herzproblemen zu seinem Tod führten. All diese verschiedenen Annahmen und Ergebnisse liefern bis heute genügend Stoff, um Fans an eine Verschwörung glauben zu lassen.