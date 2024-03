Louisa kommt aus dem Norden - sagt sie jedenfalls. Der Fakt, dass Braunschweig eigentlich eher nicht in Norddeutschland liegt, führt in ihrem Alltag regelmäßig zu Diskussionen. Für ihr Studium der Wirtschafts- und Medienwissenschaften hat es sie dann aus dem Norden weg in den Osten gezogen. Dort hat sie ihre Journalismus-Laufbahn beim Radio begonnen.



Nicht ohne Grund, denn zu ihren liebsten Themen zählt alles rund um Musik, Popkultur und jegliche Lifestyle-Themen - am Wochenende auch die Bundesliga. News, die niemals an ihr vorbeigehen? Alles zu, mit und über Taylor Swift: neue Liebe oder der nächste Rekord - gibt es alles auf BRISANT.de.