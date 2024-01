Man mag es kaum glauben, aber die Emmys 2024 waren nicht nur fröhlich: Neben dem emotionalen und tränenreichen Auftritt der an MS erkrankten Christina Applegate wurde auch an die 2023 verstorbenen Schauspielerinnen und Schauspieler erinnert. Mit einer Diashow wurden nacheinander Bilder der Verstorbenen gezeigt: von André Braugher über Mark Margolis bis zu Matthew Perry . Immer wieder kam dabei leiser Applaus auf.

Dazu spielte Charlie Puth den Song "See you again" am Klavier, bevor er zum Ende noch die Titelmelodie von "Friends" anspielte. Unter großem Applaus wurde dazu ein Bild von "Friends"-Superstar Matthew Perry gezeigt.



Perry war im Oktober 2023 tot auf seinem Anwesen in Los Angeles gefunden worden. Todesursache: Missbrauch des Narkosemittels Ketamin.