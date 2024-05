Ian Gelder starb infolge einer Krebserkrankung am Gallengang. Die Diagnose erhielt er erst im vergangenen Dezember. "Keiner von uns hatte eine Ahnung davon, wie schnell es gehen würde", so sein Ehemann auf Instagram. Ben Daniels kümmerte sich die letzten Monate Vollzeit um Ian Gelder. Dafür gab er all seine Schauspiel-Engagements auf.

"Doctor Who", "Agatha Christie" oder "Die Päpstin": In seiner 55-jährigen Karriere spielte sich Ian Gelder besonders im britischen TV in die Herzen der Zuschauer. Einem größeren, internationalen Publikum ist Ian Gelder aus der Fantasy-Serie "Game of Thrones" bekannt, in der er zwischen 2011 und 2016 in zwölf Episoden den Ritter Kevan Lannister spielte.



Seine Karriere begann er allerdings als Theaterschauspieler und machte sich vor allem in Shakespeare-Produktionen einen Namen.