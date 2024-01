Es war einer der emotionalen Höhepunkte der Emmy-Awards 2024: Auf einen Stock gestützt und an der Seite von Anthony Anderson , langsam, trotzdem kraftvoll und sichtlich bewegt kommt Christina Applegate auf die Bühne. Eigentlich soll sie "nur" den Emmy für die beste Nebenrolle in einer Comedyserie verleihen, aber darum geht es in diesem Moment überhaupt nicht.

Dass Applegate an Multipler Sklerose (MS) erkrankt ist, sieht man ihr deutlich an. Ohne ihren Stock würde sie den kleinen Gang auf die Bühne wohl nicht mehr schaffen. Ende 2021 hat sie ihre Erkrankung öffentlich gemacht. Dass die 52-Jährige trotz der Krankheit weitermacht und ihren Humor nicht verloren hat, dafür gibt es an diesem Abend immer wieder Standing Ovations.



"Oh mein Gott! Ihr beschämt mich und meine Behinderung völlig, wenn ihr aufsteht", versucht Applegate die Menge zu beruhigen.