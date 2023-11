The world lost a friend... Fans auf der ganzen Welt trauern um Matthew Perry. Weltberühmt - und unsterblich - machte ihn seine Rolle als Chandler Bing in der Kult-Sitcom "Friends". Doch nicht dafür wollte der Schauspieler in Erinnerung bleiben, wie er kurz vor seinem Tod verriet.

Im Podcast "Q with Tom Power" sprach Matthew Perry 2022 über die vielen Ups and Downs seines Lebens. "Ich arbeite immer noch sehr an mir", so Matthew Perry. Doch wenn ein Alkoholiker oder Drogenabhängiger zu ihm kommen und nach Hilfe fragen würde, wäre er immer da - ganz egal, wie es ihm gerade gehe. "Ich werde dir helfen, auch wenn ich mir nicht immer selbst helfen kann."



So gründete Matthew Perry das "Perry House" in Malibu - eine Einrichtung für trockene Männer. Außerdem schrieb er die Komödie "The End of Longing": "Das ist eine persönliche Botschaft an die Welt. […] Ich hatte Menschen wie mir und Menschen, die Menschen wie mich lieben, etwas Wichtiges zu sagen."