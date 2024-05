Sechs Jahrzehnte lang stand Coleman vor der Kamera, häufig in Rollen als Bösewicht. Seine Karriere startete er in den 60er-Jahren in Serien wie "Bonanza" oder "Columbo".



Nachdem er in dem Film "Warum eigentlich... bringen wir den Chef nicht um?" an der Seite von Jane Fonda und Dolly Parton zu sehen war, nahm seine Kinokarriere Fahrt auf. Neben Dustin Hoffman spielte Coleman in der Komödie "Tootsie". In "e-m@il für dich" durfte er den Vater von Tom Hanks verkörpern.



In seine letzte Rolle schlüpfte der Schauspieler 2019, als er in der Serie "Yellowstone" als Vater von Kevin Costners Figur eine Gastrolle übernahm.



Für seine Arbeit vor der Kamera bekam Dabney Coleman 2014 einen eigenen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.