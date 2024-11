Eva Longoria lebt mit ihrer Familie nicht mehr in den USA. Stattdessen teilen sie, ihr Mann José Bastón und ihr Sohn Santiago ihre Zeit zwischen Mexiko und Spanien auf.



In einem Interview mit der französischen Zeitschrift "Marie Claire" spricht die Schauspielerin über ihre aktuellen Projekte, ihr politisches Engagement und auch über ihr Privatleben.



Ein Grund für diese Entscheidung sei die "veränderte Stimmung" im Land nach der Corona-Pandemie gewesen. Hinzu kamen die Obdachlosigkeit und die hohen Steuern in Kalifornien. "Ich hatte einfach das Gefühl, dass dieses Kapitel in meinem Leben jetzt abgeschlossen ist", sagt die 49-Jährige.



Der "Desperate Housewives"-Star gibt aber auch zu: "Ich bin privilegiert. Ich kann weglaufen und überall hingehen. Die meisten Amerikaner haben nicht so viel Glück. Sie sind in diesem dystopischen Land gefangen und meine Angst und Trauer gilt ihnen."

Bildrechte: picture alliance/Byron Purvis/AdMedia

Wahlkampf für Kamala Harris

Und auch die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten spielt für Eva Longoria eine Rolle. Denn neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin ist sie auch politisch und sozial sehr engagiert.



Nachdem Trump 2016 zum ersten Mal ins Weiße Haus eingezogen war, hatte dies ihrer Aussage nach eine so starke Auswirkung auf ihre körperliche und geistige Verfassung, dass sie ans Bett gefesselt gewesen sei. Dazu erklärt sie: "Es war, als würde ich mich fragen: Zählt meine Stimme wirklich? Mache ich wirklich einen Unterschied?"

Bildrechte: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Gage Skidmore

Über den erneuten Wahlsieg von Donald Trumps sagt sie nun: "Es geht darum, dass ein verurteilter Krimineller, der so viel Hass verbreitet, das höchste Amt bekleiden kann." Und blickt düster in die Zukunft: "Wenn er sein Versprechen hält, wird es [das Land] ein furchterregender Ort."



In der Demokratischen Partei gilt sie als einflussreiche Vertreterin von Frauen und Latinos. Den ganzen Sommer über machte sie Wahlkampf für Kamala Harris und sprach auf dem Parteitag der Demokraten.

Bildrechte: picture alliance / Richard Shotwell/Invision/AP | Richard Shotwell

Trotz allem Patriotin