Boxer Jake Paul schreibt, dass die Wahlentscheidung ein "massiver Schritt in die richtige Richtung, die Welt von ihren großen Problemen zu heilen" sei. Gratulationen gab es auch von Caitly Jenner, die ein Bild von sich, Trump, seiner Enkelin Kai Trump und Elon Musk teilte. Dazu schreibt sie: "Die Hoffnung ist zurück in Amerika."



Auch Stars wie Russel Brand, Jeff Bezos oder Piers Morgan gratulieren Trump in den Sozialen Medien.

Auch deutsche Stars äußern sich

Die amerikanische Politik beschäftigt allerdings nicht nur US-Prominente, sondern auch die Stars in Deutschland. So zeigte sich Cathy Hummels entsetzt über den Wahlausgang. Weil sie als Teenager in den USA gelebt habe, würde sie das Ergebnis allerdings nicht wundern. Angst mache ihr aber, was es für die restliche Welt bedeuten könnte, dass nun ein "Irrer" die USA regiert.

Bildrechte: IMAGO / Future Image

Auch der Satiriker Oliver Kalkofe findet deutliche Worte auf X. Dort schreibt er unter anderem: "Die Blödigkeit hat endgültig gewonnen." Dazu liefert er Bilder von Trump, einer Freiheitsstatue, die ihr Gesicht in den Händen vergräbt und Trump, der grinsend neben dem Russischen Präsidenten Putin sitzt.



Zu einem Bild, das Donald Trump als Sieger verkündet mit der Aufschrift: "78-Jähriger verurteiler Sexualstraftäter feiert Wahlsieg" schreibt TV-Moderatorin Ruth Moschner bei Instagram: "Es ist nie jemand wie Trump alleine. Man kann in Amerika Menschen wie Trump, die antidemokratisch handeln, demokratisch wählen."