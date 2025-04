Die Lieblinge: Sie unterstützen Donald Trump öffentlich

Während seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 unterstützten Trump vor allem Tochter Ivanka als "Beraterin des Präsidenten“ und Ivankas ebenfalls als Präsidentenberater tätiger Ehemann Jared Kushner. Auch Donald Trump Jr. stand damals im Vordergrund.



Er und sein Bruder Eric haben hohe Posten im Trump-Konzern. Und beide halfen fleißig im US-Wahlkampf 2024 mit.

Bildrechte: imago/UPI Photo

Wer ist Donald Trump Jr.?

Eine Schlüsselrolle im Familien-Clan spielt Donald Jr., der schon 2020 zeigte, wo er politisch steht: Nach der Trump-Wahlniederlage damals gegen Joe Biden hatte er seinen Vater via Twitter aufgerufen, einen "totalen Krieg" rund um die Wahl zu eröffnen.



Auch im Wahlkampf 2024 warb er auf X (ehemals Twitter), wo ihm zwölf Millionen Nutzer folgen, für Trumps Agenda.

Donald Trump Jr: Der Sohn, der trumpiger ist als Trump. Tara McKelvey, BBC-Reporterin (2020) BBC.com

Donald Trump Jr. (geb. 1977) hat fünf Kinder mit seiner Ex-Frau Vanessa: Kai Madison, Donald John, Tristan Milos, Spencer Frederick und Chloe Sophia.



Viele Jahre war er mit Kimberly Guilfoyle liiert, einer TV-Moderatorin beim umstrittenen Sender "Fox News". Aktuell soll Donald Trump Jr. mit der Influencerin Bettina Anderson zusammen sein.

Bildrechte: IMAGO/Imagn Images

Eric Trump und Frau Lara: Diese wichtige Rolle spielen sie

Eric Trump ist ähnlich loyal wie sein Bruder Donald Jr. und war oft bei Wahlkampfveranstaltungen 2024 dabei. Erics Frau Lara spielt aktuell ebenfalls eine zentrale Rolle: Bei Trumps Lieblingssender Fox News ist sie seit Februar 2025 Moderatorin. Ob sie ihrem Schwiegervater dort kritische Fragen stellt, zum Beispiel zu US-Zöllen? Eher unwahrscheinlich.



Auch als Senatorin in Florida war Lara Trump kurz im Gespräch, zog dann aber zurück.

Bildrechte: IMAGO / SOPA Images

Die nächste Generation: Enkelin Kai Madison Trump

Die älteste Tochter von Donald Trump Jr., Kai Madison, hielt im Juli 2024 ihre erste öffentliche Rede auf der Parteitagsbühne und sicherte damit auch den Zuspruch der jungen Generation. Die 17-Jährige beschrieb ihren Opa Donald Trump darin als "einen normalen Großvater, der uns Süßigkeiten und Limonade gibt, wenn unsere Eltern nicht hinschauen".

Bildrechte: IMAGO/USA TODAY Network

Kai Madison hat inzwischen eine beachtliche Social-Media-Followerschaft, postet dort viel über ihre Leidenschaft Golf - und wirbt für Opa Donald. Auch in der "Air Force One", dem Flugzeug des Präsidenten, ist sie immer wieder zu sehen, um dort mit Journalisten zu plaudern.

Sie halten sich raus…

Der größte Unterschied zum ersten Trump-Wahlkampf 2016: Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared traten 2024 nicht öffentlich in Erscheinung. Sind sie auf Distanz zu Trump gegangen? Der Republikaner Joe Walsh begründet das im britischen Guardian so: Die beiden seien - im Gegensatz zu Donald Trump Jr., Eric Trump und dessen Frau Lara - nicht MAGA (Make America Great Again, Donald Trumps Slogan):

Jared Kushner und Ivanka waren nie so. Sie sind eher höflich und gehören zur High Society, so dass sie nie wirklich mit der ganzen Maga-Sache in Berührung gekommen sind. Joe Walsh, ehemaliger republikanischer Kongressabgeordneter The Guardian

Ganz dicht dran an Donald: Melania und Sohn Barron

Trumps Ehefrau Melania tritt nur sehr selten auf, veröffentlichte Anfang Oktober 2024 ihre Memoiren. Darin präsentiert sie sich als Konservative, spricht sich aber für das Recht auf Abtreibung aus - damit geht sie auf Konfrontation mit der Haltung ihres Mannes.



Ansonsten absolviert Melania die üblichen PR-Termine einer "First Lady", so zuletzt im April 2025 bei der Verleihung des "International Women of Courage Award" in Washington.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Jacquelyn Martin

Trumps jüngster Sohn Barron (geb. 2006), der seine frühen Teenagerjahre im Weißen Haus verbrachte, hält sich ebenfalls meist im Hintergrund. Er hat zudem im September 2024 sein Wirtschaftsstudium an der New York University begonnen.



Vielen US-Journalisten gilt Barron Trump als Mysterium: still, zurückhaltend, oftmals ein trauriger Blick. Und mit seiner Körpergröße von 2,01 m zieht er alle Blicke auf sich. Ob er seinem Vater später in die Politik folgt? Nicht ganz ausgeschlossen.