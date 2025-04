Vermeintlich sind Schlager wie Heinos "Ein Gläschen am Morgen" oder "Drinking wine, feeling finе" von Vincent Gross und Olaf der Flipper einfach nur Gute-Laune-Songs. Doch immer wieder stehen solche Lieder nicht nur in den Hitparaden ganz oben, sondern durchaus auch in der Kritik. Nun bekommt diese Kritik einen prominenten Fürsprecher: Sänger Eloy de Jong.



Schmerzhafte Erfahrungen in seiner Kindheit haben den Sänger sensibel gemacht für den unbedachten Umgang mit Alkohol. Auch deshalb sind ihm solche Party-Hits ein Dorn im Auge:

Zwar sollte man Songs nicht zu ernst nehmen, aber Alkohol ist eben nicht nur Spaß. Eloy de Jong WEB.DE

Er selbst habe als Kind die Schattenseiten erlebt, sein Vater sei Alkoholiker gewesen. "In meiner Jugendzeit musste ich erfahren, was Alkohol aus Menschen machen kann", sagte der frühere Boygroup-Star ("Caught in the Act") im Interview mit Web.de.

Alkoholverherrlichung bei Heino?

Animiert Heino mit solchen Texten zum Trinken? "Ein kleines Gläschen, ein Gläschen am Morgen/Vertreibt alle Sorgen und tut mir so richtig gut (...) Ja, das hätte ich am liebsten jeden Tag."



Nein, findet sein Manager Helmut Werner im Gespräch mit dem Magazin "Stern": "[...] Heino vorzuwerfen, er würde mit dem Lied "Ein Gläschen am Morgen" Werbung für Alkoholismus betreiben. Dann müsste man auch Udo Jürgens "Griechischer Wein" und fast alle Ballermann-Hits verbieten", findet Werner.

"Ich kenne die andere Seite"

Anders sieht das Eloy de Jong: "Ich glaube, man muss da unterscheiden. Es gibt Lieder, die Freude und Urlaubsgefühle vermitteln. 'Griechischer Wein' von Udo Jürgens ist für mich so ein Song. Aber ich kenne auch die andere Seite von Alkohol."

Trotzdem: Kein böses Blut unter Kollegen! Auch, wenn der Niederländer offen über seine Erfahrungen mit Alkohol spricht und den zu leichtfertigen Umgang damit kritisiert, freut er sich über den Erfolg seiner Schlager-Kollegen mit "Drinking wine, feeling finе"

Ich verstehe, dass Menschen Spaß an Songs wie dem Duett von Vincent und Olaf haben. Und ich finde es auch toll für die beiden. Eloy de Jong WEB.DE