Nach dem Sport ein Bier, zum Geburtstag ein Glas Sekt, nach dem Essen ein Verdauungsschnaps - und am Abend ein Glas Rotwein zum Runterkommen. Wer trinken will, findet immer eine passende Begründung.

Aus suchtmedizinischer Sicht ist eine Unterscheidung zwischen normalem Alkoholkonsum und süchtigem Trinken schwierig. Ein kritischer Punkt ist auf jeden Fall erreicht, wenn Alkohol nicht zum Genuss getrunken wird, sondern um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Hier spielt dann nicht nur die Menge des zugeführten Alkohols eine Rolle, sondern auch die Funktion. Bier, Wein, Sekt oder Schnaps. Um das "Wieviel" greifbar zu machen, sprechen Suchtmediziner vom sogenannten "Standardglas" - und das entspricht 10 bis 12 g reinem Alkohol. Die sind enthalten in einem kleinen Glas Bier (0,25 l), einem Achtelliter Wein oder einem Glas Sekt. Trinken Männer acht Standardgläser Alkohol pro Woche, gilt ihr Alkoholkonsum als harmlos. Bei Frauen sollten es nicht mehr als fünf bis sechs Gläser sein. UND: Zwei bis drei Tage pro Woche sollte gänzlich auf Alkohol verzichtet werden. Riskant wird ein Alkoholkonsum ab 21 Standardgläsern pro Woche bei Männern und 14 bei Frauen. Bei mehr als fünf (bzw. vier) Standardgläsern pro Tag besteht bereits ein hohes gesundheitliches Risiko.

Laut WHO besteht eine behandlungsbedürftige Alkoholsucht, wenn mindestens drei der folgenden sechs Kriterien in den vergangenen zwölf Monaten erfüllt worden sind:

Laut einer Analyse der Krankenkasse Barmer, sind rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland alkoholabhängig, neun Millionen Menschen konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form, wie das Bundesministerium für Gesundheit bekannt gibt. Oft erkennen Menschen nicht, wenn sie das Maß des "Normalen" längst überschritten haben, weshalb die Dunkelziffer an Alkholsüchtigen Menschen deutlich höher liegt.



Hilfe bietet das Projekt "Kenn dein Limit" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Auf einer eigenen Website wird über die Risiken des Alkoholkonsums aufgeklärt - und das ganz ohne erhobenen Zeigefinger.



Trinken auch Sie zu viel Alkohol? Ist Ihre Gesundheit bereits gefährdet? Ein Alkohol-Selbsttest hilft, das eigene Trinkverhalten unter die Lupe zu nehmen - diskret und anonym. Testen Sie sich doch einfach mal selbst ...