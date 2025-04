Denn die feiert seinen neuen Song "Ein Gläschen am Morgen" derzeit total ab. Im dazugehörigen Musikvideo schlürft Heino aus Micaela Schäfers Champagner-Bad.



Lustig, peinlich, abgedreht? Egal - Titel und Video kommen an. Ob auf Instagram, TikTok, im Club oder in der Dorfdisco: Die Gen Z schunkelt zu Heino. Das brachte den Sänger auf eine Idee: