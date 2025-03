Im Podcast " Raus aus der Depression " spricht der 51-Jährige jetzt ausführlich über Drogenprobleme und vom Kampf gegen seine Depression. Nach dem Dopingskandal und dem anschließenden Ende seiner Profi-Karriere sei er in ein tiefes Loch gefallen. "Ich war unten durch. Der Radsport ging einfach weiter ohne mich. Das hat mich aufgefressen. Dann kam Alkohol dazu, um das zu verdrängen."

Ullrich sei "wirklich depressiv" gewesen. "Mir hat nichts mehr Spaß gemacht. Ich habe nur noch das Nötigste hinbekommen. Ich habe nicht mehr trainiert. Ich habe keine Lust mehr an dem Sport gehabt, auf den ich vorher so Lust hatte", erzählt er im Gespräch mit den Podcast-Hosts Harald Schmidt und Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.

Seine Kinder hätten ihn motiviert, sich Hilfe zu suchen, so Ullrich. Er sei zweimal in einer Klinik gewesen, einmal neun und dann zwölf Wochen. Dort habe er wieder angefangen Sport zu treiben und zu lesen: "Alles, was mir vorher gut getan hat."



Er habe sich Zeit genommen für die Genesung; heute erlebe er auch Yoga, Atemübungen und "längere Runden mit den Hunden" als hilfreich. Zudem trinke er keinerlei Alkohol mehr. "Ich habe gelernt, mich selbst zu lieben." Über viele Jahre habe er sich selbst nicht gespürt: "Ich habe mich regelrecht vergiftet."