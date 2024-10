Rund ein Jahr ist es her, dass "Friends"-Star Matthew Perry tot in seiner Villa in Los Angeles gefunden wurde. Schnell war damals die Todesursache klar: Der Schauspieler war an einer Überdosis Ketamin gestorben. Doch woher hatte er das Narkosemittel? Warum konnte er es offenbar ohne ärztliche Aufsicht nehmen?



Nach der Festnahme von fünf Personen im Zusammenhang mit dem Tod von Matthew Perry hat nun einer von zwei angeklagten Ärzten vor Gericht seine Schuld eingeräumt. Zuvor hatten sich bereits ein Assistent des Schauspielers sowie eine weitere Person schuldig bekannt.