München, die Nacht auf den 23. September 2024. Es ist Oktoberfest und die Polizei hat rund um das Festgelände alle Hände voll zu tun. Sie hält einen Autofahrer an, der den Beamten wegen seiner Fahrweise aufgefallen war: Jens Lehmann, Ex-Torwart der deutschen Nationalmannschaft und in allen Vereinen, für die er gespielt hat, eine Legende. Wegen seiner Alkoholfahrt stand er am Donnerstag (03.04.) vor Gericht.



Das Urteil: Eine Geldbuße von 1.000 Euro. Am Ende kommt ihm dabei ausgerechnet sein "schlechtes Benehmen" vor Gericht zugute, wie Richterin Möhring in ihrer Urteilsbegründung sagt. Denn weil er sich auch vor Gericht provokant zeigte, stellte die Richterin fest: "Sie hätten sich auch im nüchternen Zustand ähnlich verhalten."



Dass Lehmann nach dem Oktoberfest mit über 0,7 Promille Alkohol im Blut erwischt wurde, wertet das Gericht also auch wegen seines auffälligen Verhaltens im nüchternen Zustand als Ordnungswidrigkeit.