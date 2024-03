A star is born - mit Lady Gaga und Bradley Cooper

Das kann nicht gutgehen, etwas Schlimmes schwebt über diesem tollen Paar. Bradley Cooper spielt in "A star is born" den erfolgreichen Musiker Jackson Maine. In einer Bar trifft er auf Ally Campana (gespielt von Lady Gaga), die beiden verlieben sich und Maine verhilft Campana zu einer Karriere im Musikbusiness.



Sie wird immer größer, er immer trauriger - und greift zur Flasche. Alkohol, Depressionen, Absturz: Wer hätte gedacht, dass Hollywood all das so schonungslos in einem Blockbuster aufgreift?

Der Rausch - mit Mads Mikkelsen

Ein Experiment: Vier erwachsene Männer, allesamt Lehrer und Freunde, beschließen, jeden Tag Alkohol zu trinken, um auf einen bestimmten Promillewert zu kommen. Sie versprechen sich davon mehr Leichtigkeit und Lebensfreude.



Dahinter steckt eine absurde Theorie. Das Verrückte: Am Anfang klappt das sogar - auch wenn die Familien davon nichts wissen dürfen. Doch dann gerät das Experiment aus den Fugen. Der Rausch endet, wie meist auch in Wirklichkeit, mit einem heftigen Kater.

28 Tage - mit Sandra Bullock

28 Tage lang muss die New Yorker Journalistin Gwen Cummings (gespielt von Sandra Bullock) in eine Entziehungskur. Sie und ihr Freund kannten davor nur ein Partyleben voller Alkohol und Kokain. Damit soll nun Schluss sein. Die Kur ist hart und unangenehm, die Menschen in der Klinik teilweise völlig am Ende.



Film-Kritiker sind sich einig: "28 Tage" aus dem Jahr 2000 ist nicht der beste Film mit Sandra Bullock, thematisch aber sicherlich der wichtigste.

Leaving Las Vegas - mit Nicolas Cage

Ben Sanderson (gespielt von Nicolas Cage) ist beruflich und privat gescheitert. In Las Vegas will sich der alkoholkranke Drehbuchautor endgültig zu Tode trinken. Dort trifft Sanderson auf Sexarbeiterin Sera, und die beiden gehen eine ungewöhnliche Wette ein. Achtung: schlimmes Ende!



Nerd-Wissen zum Film: Zur Vorbereitung auf die Rolle des Alkoholkranken betrank sich Nicolas Cage und ließ sich dabei von einem Freund filmen, um danach zu lernen, wie er im betrunkenen Zustand spricht.

One for the road - mit Frederik Lau und Nora Tschirner

Mark (Frederik Lau) ist kein Gelegenheitstrinker mehr. Jeden Abend greift er zum Alkohol. Nach einer Suff-Fahrt muss er den Führerschein abgeben und lernt bei der medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) die Alkoholikerin Helena (Nora Tschirner) kennen.



Beide wollen ihr Leben ändern. Dass dies gar nicht so einfach ist, erzählt Regisseur Markus Goller in "One For The Road". Ein Drama - natürlich. Aber auch mal witzig.

