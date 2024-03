Auf Bildern und Videos, die das US-Magazin "Page Six" veröffentlicht hat, können der 49-Jährige und die 28-Jährige kaum die Finger voneinander lassen. In intensivem Augenkontakt und knutschend zeigen sich die beiden Stars in einem Restaurant in New York.



Mit dabei sind auch gute Freunde des Models. Dabei handelt es sich um die Stars der Netflix-Serie "Queer Eye": Tan France und Antoni Porowski. Händchenhaltend soll das Paar das Lokal später am Abend verlassen haben.