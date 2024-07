Cara Delevingne hat in einem Interview mit der "Sunday Times" seltene Einblicke in ihre Vergangenheit gewährt und offen darüber gesprochen, welche Rolle Alkohol schon früh in ihrem Leben spielte. Den ersten Vollrausch soll das Model demnach bereits mit acht Jahren gehabt haben - auf der Hochzeit einer Tante. "Was für ein verrücktes Alter, um sich zu betrinken", so Delevingne heute.