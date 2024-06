Seine Bekanntheit wurde Justin Timberlake offenbar zum Verhängnis: Der Sänger wurde nach einem feuchtfröhlichen Abend in den Hamptons betrunken am Steuer erwischt. Dass die Polizei auf ihn aufmerksam wurde, scheint kein Zufall zu sein. Wie die "New York Post" berichtet, wurde Justin Timberlake wohl verpfiffen.

Ein Popstar trinkt über den Durst

Ein gut vernetzter Gastronom verriet der Boulevardzeitung, dass die Polizei durch einen Anruf aus dem Szene-Restaurant "American Hotel" auf Justin aufmerksam geworden war. Jemand habe beobachtet, dass Justin mit seinen Freunden zu viel gebechert hat.

Späte Reue

Immerhin: Justin Timberlake steht offenbar zu seinem Fehler. Nach dem Zwischenfall mit der Polizei, die ihn wegen Trunkenheit am Steuer in Gewahrsam nahm, zeigt er sich reumütig.



Bei seinem ersten Konzert nach dem Vorfall in Chicago am Freitagabend (21.06.) erklärte der Sänger:

Es war eine harte Woche, aber ihr seid hier und ich bin hier, und daran kann sich im Moment nichts ändern. [...] Ich weiß, manchmal fällt es schwer, mich zu lieben, aber ihr liebt mich weiterhin und ich liebe euch zurück. Justin Timberlake dpa

"Fahrzeug in betrunkenem Zustand bedient": Das ist passiert

Justin Timberlake wurde am Montagabend (17.06.) betrunken hinter dem Steuer eines Autos erwischt und vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen. Der Vorwurf: Trunkenheit am Steuer und weitere Verkehrsvergehen, hieß es in der Mitteilung einer Polizeibehörde auf Long Island.

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press Wire

Alkoholtest abgelehnt - Verhaftung?

Den Angaben zufolge war der Sänger in den Hamptons in der Nähe von New York unterwegs. Ein Viertel, in dem vorwiegend reiche und berühmte Menschen wohnen.



Der US-amerikanischen Boulevard-Seite TMZ zufolge sei der Sänger von einer Party mit Freunden in einem Hotel gekommen und kurz darauf von der Polizei dabei gesehen worden, wie er ein Stoppschild überfuhr.



Die Beamten seien ihm gefolgt und hätten ihn aus dem Verkehr gezogen. Anschließend sollen sie von ihm einen Atemtest gefordert haben. Den lehnte er offenbar ab - daraufhin klickten wohl die Handschellen.

Bildrechte: imago images/Elizabeth Goodenoug

Mit diesen Konsequenzen muss Justin Timberlake nun rechnen